Ieri mattina a Pietramurata di Dro (Trento) un ragazzo di 27 anni è stato trovato senza vita in un furgone sul quale aveva trascorso la notte prima di assistere ad alcune gare di motocross.

Di Marco Spartà

17 aprile 2023

Dramma in un parcheggio: 27enne trovato senza vita

Riverso all’interno di un furgone attrezzato, parcheggiato vicino ad una pista di motocross. Così è stato trovato morto un ragazzo di 27 anni nella mattinata di ieri a Pietramurata di Dro, in provincia di Trento. La segnalazione è partita dagli amici che si trovavano con il giovane.

Quando i sanitari si sono precipitati sul posto, il 27enne era già privo di vita: non è rimasto altro che dichiararne la morte. Dai primi accertamenti pare che a stroncarlo possa essere stato un malore improvviso durante la notte.

Pietramurata, ragazzo morto nel furgone: sarebbe stato stroncato da un malore

Nicola Rinaldi, 27enne residente a Langhirano (Parma), è stato trovato morto ieri mattina, domenica 16 aprile. La tragica scoperta all’interno di un furgone, in sosta in un parcheggio di Pietramurata, frazione del comune di Dro (Trento).

Il giovane, insieme ad un gruppo di amici, sabato si era recato in Trentino per assistere ad alcune gare del mondiale di motocross presso la pista Ciclamino, in programma ieri. La comitiva, riporta la redazione di Today, arrivata sul posto ha passato la notte nel furgone attrezzato, ma al mattino seguente gli amici si sono accorti che Nicola non dava segni di vita: immediata la chiamata al numero unico per le emergenze.

Presso il parcheggio si sono precipitati i vigili del fuoco e l’equipe medica del 118. I soccorritori hanno provato a rianimare il ragazzo, ma è stato tutto inutile: alla fine si sono arresi dichiarandone il decesso. Nel frattempo era stata avvertita l’eliambulanza, poi rientrata vuota.

Oltre ai soccorsi, sono intervenuti i carabinieri di Riva del Garda a cui è stato affidato il compito di risalire alle cause della morte. Stando ai primi riscontri, scrive Today, Nicola sarebbe stato colto da un malore mentre dormiva all’interno del mezzo.

La notizia ha sconvolto l’intera comunità di Langhirano, dove Nicola viveva: alla famiglia nelle ultime ore sono arrivati innumerevoli messaggi di cordoglio.