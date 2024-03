Pewex, via libera alle candidature per il nuovo punto vendita: è enorme

Pewex sta per aprire un nuovo store e sono state attivate le nuove posizioni per punto vendita: scopriamo come candidarsi e i dettagli della novità dell’insegna romana.

Quando un nuovo store apre in città, significa non solo una maggiore comodità per la spesa dei cittadini, ma anche opportunità in termini professionali e lavorativi. Proprio per questo motivo, l’arrivo di un nuovo punto vendita è sempre una bella notizia per gli abitanti del posto: per lo Stivale il numero dei supermercati è sempre in aumento, con le catene della grande distribuzione che ampliano le loro filari.

E ora è il turno di Pewex, famosa insegna romana, che amplia i suoi punti vendita, con un nuovo store. Il marchio ha un cuore tutto italiano, grazie ai suoi fondatore, i fratelli Paolo e Sante Cetorelli, che hanno l’impresa nel dna. Partiti con un piccolo negozio nel 1978 fondando Pewex: nel tempo l’espansione dell’attività è stata inarrestabile, aprendo nuovi store e raggiungendo vendite record, al pari di uno store europeo.

Pewex, apre un nuovo punto vendita: i dettagli

Oggi parte del Gruppo Romano Supermercati (Gros), Pewex è un punto di riferimento per la spesa dei romani. Principalmente, lo store si trova nella Capitale e in provincia con un totale di 31 negozio, a cui si aggiunge la nuova apertura. Negli store si trovano prodotti dall’ottimo rapporto qualità prezzo, oltre che alimenti freschi, potendo contare su una scelta molto ampia. Trasparenza, impegno, passione, formazione, innovazione e impegno sociali sono i capisaldi del marchio.

Punto di riferimento di tantissimi, l’insegna è pronta ad aprire i battenti di un nuovo mega punto vendita. Si tratta di un negozio molto grande collocato a Roma. Lo store avrà sede in via Acerenza 4 (scopri qui un’altra apertura di un supermercato).

Pewex, al via le candidature per il nuovo store

Con l’apertura dello store di Pewex, sono partite nuove candidature. Il gruppo è in cerca di addetti cassa, ai reparti gastronomia, macelleria, ortofrutta, sale e personale per la panetteria, la pasticceria, la pescheria, i salumi e formaggi e la pizzeria. Inoltre, sono state aperte delle candidatura per gli scaffalasti. A seconda delle figure, ci si dovrà occupare di assistere la clientela, gestire i vari banchi, sistemare la merce negli scaffali e fare casa (qui trovi un approfondimento sulle nuove aperture di Lidl).

Per quanto riguarda i requisiti in generale sono richieste capacità comunicative ed essere resistenti allo stress. Oltre che la disponibilità a lavorare su turni, ogni posizione prevede poi altre competenze specifiche. Lo store offre contratti iniziali a tempo determinato trasformabili in un tempo indeterminato. Per candidarsi alle posizioni è necessario inviare il proprio curriculum alla e-mail carriera@pewex.info.