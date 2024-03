Eurovision Song Contest 2024, chi è Raiven l’artista che rappresenterà la Slovenia alla kermesse

Con il brano Veronika rappresenterà la Slovenia al prossimo Eurovision Song Contest, conosciamo meglio Raiven.

A parte rare eccezioni, la maggior parte degli artisti che si esibiscono durante gli Eurovision Song Contest sono sconosciuti agli altri Paesi. Questa è una delle motivazioni per cui non si possono votare i rappresentanti del proprio Paese ma lasciarsi invece incuriosire e magari incantare dalle voci straniere -oltre al fatto poi che Paesi come San Marino o Lussemburgo non avrebbero mai possibilità di vincere, visto il totale esiguo della popolazione rispetto agli Paesi.

Per arrivare preparati all’appuntamento di Malmö stiamo quindi imparando a conoscere tutti gli artisti che rappresenteranno i vari Paesi alla Kermesse. Fino ad ora abbiamo parlato del duo ucraino favorito alla vittoria, ma anche dei gemelli norvegesi ma che alzeranno bandiera svedese, e poi il giovane Nemo dalla Svizzera e il più noto Alexander dal Regno Unito, fino ai Megara che hanno battuto Bertè a San Marino e gli spagnoli Nebulossa oltre che la nostra Angelina Mango.

In questo percorso conoscitivo è la volta di Raiven, giovanissima cantante che rappresenterà la Slovenia in Svezia.

Raiven, l’alchimista musicale che fonde il pop all’opera

Pseudonimo di Sara Briški Cirman, Raiven è considerata in patria “l’alchimista della musica” per la sua capacità di fondere l’arte dell’opera con quella del pop e dell’elettronica. Classe 1996, Raiven è nata a Lubiana la capitale slovena ed ha iniziato la sua carriera nel mondo della musica fin da piccola.

A soli 4 anni si è iscritta al quartetto musicale di Lubiana e quando nella scuola di musica aveva già iniziato gli studi di arpa. Ha proseguito poi con gli studi in conservatorio dove si è specializzata proprio in arpa, ma anche canto e jazz. È un mezzo-soprano oltre che autrice e cantautrice dei brani che propone.

Già premiata nel mondo della musica classica, dal 2014 assume lo pseudonimo di Raiven e comincia a pubblicare singoli di successo in cui unisce la sua passione per i vari generi musicali. Al 2016 risale la prima partecipazione all’EMA, il concorso con cui in Slovenia si seleziona l’artista che rappresenterà il Paese all’Eurovision; in quell’occasione arriverà però seconda, ci riproverà anche nel 2017 e nel 2019, ma la vittoria arriva solo nel Dicembre del 2023. Due i lavori in studio che raccolgono i sui brani: il primo album Magenta e un EP dal titolo REM pubblicato nel 2019.

Chi è la Veronika del brano di Raiven

Il brano con cui si presenterà all’Eurovision non è lo stesso che le è valso la vittoria all’EMA. A Malmö canterà Veronika, brano che non è nato per essere presentato alla kermesse, piuttosto Raiven, come ha raccontato, si è concentrata sulla storia della protagonista: “L’idea che avesse bisogno di una giusta, cinematografica e contemporanea è stata presente durante tutto il percorso creativo“.

La Veronika in questione è Veronika Deseniška, seconda moglie di Federico II, conte di Celije. La storia di questa donna e della sua presunta stregoneria è una delle più antiche del Paese che da generazioni affascina la popolazione. Processata, assolta e poi condannata (probabilmente per mano del suocero) la storia tormentata di questa donna e del suo amore è ancora avvolta dal mistero; negli anni ha ispirato molti romanzi e racconti e ora diventa con Raiven un brano.