Tragico incidente stradale, schianto fatale per un 30enne

Tragico incidente stradale nella notte, un 30enne perde la vita: il dolore di amici e familiari per la scomparsa del giovane

E’ uscito di strada con la sua auto, che si è ribaltata. Il suo corpo è stato sbalzato fuori dall’abitacolo, lo schianto non gli ha lasciato scampo. Così è morto Giancarlo D’Amico, 30enne, a Pizzale, in provincia di Pavia. Nella notte tra venerdì e sabato, intorno all’una, ha perso il controllo dell’auto sulla provinciale 23 all’interno del comune nativo, nelle vicinanze di casa sua. Il crash alert installato sulla sua vettura ha fatto scattare l’allarme, lanciato dai suoi genitori. I soccorsi del 118 sono stati vani, il ragazzo era già morto. La causa dell’incidente, stando ai rilievi della polizia, sarebbe dovuta a un malore. Il ragazzo era nipote di Giovanni Parisi, campione olimpico di pugilato nel 1988 a Seul, anche lui scomparso nel 2009 in un tragico incidente stradale.