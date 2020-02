Barbara D’Urso in lutto: il messaggio straziante sui social

Sono trascorsi diversi giorni dalla morte di Flavio Bucci, ma il suo ricordo continua ad essere più vivo che mai tra le persone che lo hanno conosciuto. Tantissimi omaggi ha ricevuto in questi giorni, e ad omaggiarlo è stato anche Barbara D’Urso. I due hanno infatti lavorato insieme in una delle fiction più amate degli anni 90, ossia “La Dottoressa Giò”. Ed è anche per questo che la conduttrice ha voluto dargli il suo ultimo salute. A commuovere tutti è stato il messaggio scritto dalla presentatrice sul suo profilo Instagram. Queste le sue parole: “Ciao Flavio ho conosciuto bene la tua anima fragile. Come i più grandi artisti, hai vissuto fuori dagli schemi e dalle regole e sei stato un compagno di lavoro fantastico, un professionista straordinario e ironico”.

Beautiful, che fine ha fatto Ridge? Ronn Moss dopo l’incidente –> LEGGI QUI

Flavio Bucci ha voluto sempre vivere fuori dagli schemi. A parlarne è stato il regista Marco Mattolini: “Era ridotto piuttosto male, ma gli erano ancora vicini il fratello Riccardo e la sua ex moglie, l’olandese Loes Kamsteeg, produttrice tv, da cui aveva avuto il suo terzo figlio. I primi due invece, Claudio e Lorenzo, li ha avuti dalla precedente compagna Micaela Pignatelli. Era ancora innamoratissimo di Loes e la definiva ancora sua moglie, pur essendo separati da tanto tempo. Quello che mi ha sempre colpito era la sua voglia di esserci, di continuare a lavorare, pur continuando a fumare quattro pacchetti al giorno e bevendo molto. Nonostante i problemi di salute, era capace di stare in scena, di intrattenere i compagni di lavoro dopo lo spettacolo. Quando si andava a cena insieme, il suo diventava un secondo spettacolo”.