L’ex tronista di Uomini e Donne, Giulia Montanarini è incinta a 44 anni: “nessuna cura ormonale, è accaduto tutto naturalmente”, video.

Giulia Montanarini, ex tronista di Uomini e Donne che, nel corso della sua carriera ha lavorato come attrice e showgirl, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Diva e Donna, ha confessato di essere incinta.

“Ho sempre voluto diventare mamma e con altri fidanzati quando ero più giovane ci avevo provato con molta determinazione. Ma forse non eravamo compatibili” ha spiegato.

Ora aspetta una bambina dal compagno Gianmaria con cui vive una bellissima storia d’amore che dura da cinque anni: “È femmina. L’ho concepita normalmente, non ho fatto nessuna cura ormonale” racconta la Montanarini. “Sono al quarto mese, ho forti nausee. Poi ho messo su già sette chili. Ma sono felice e non vedo l’ora che arrivi luglio per vederla. Mi piacerebbe chiamarla Alice, ma il nome non è ancora sicuro. Lavori in corso…”.