Un uomo italiano è indagato perché sospettato di essere l’autore dell’omicidio di Aicha Shili, donna tunisina trovata morta in un hotel di Firenze

Un uomo italiano di 54 anni è indagato per l’omicidio di Aicha Shili, tunisina di 55 anni trovata morta mercoledì mattina intorno alle ore 10 da una dipendente di un hotel a due stelle in via San Zanobi, nel centro di Firenze. La persona sospettata di essere l’autrice del delitto è originaria della Sicilia e residente nel Casertano. Il soggetto, ora iscritto nel registro degli indagati, aveva alloggiato con la donna nella stessa camera d’albergo. Nella sua versione dei fatti l’uomo, già con precedenti di polizia per furto, aveva risposto alle domande del magistrato di turno, Ester Nocera, negando di essere il killer.

Quest’ultimo aveva infatti dichiarato di aver lasciato la stanza alcune ore prima della scoperta del corpo senza vita, il quale presentava dei segni sul collo. Il sospetto è che la donna, residente nella provincia di Firenze e sposata con un ottantenne italiano, possa essere stata uccisa lunedì, vale a dire il giorno stesso in cui i due sono giunti nella struttura. Da quel giorno infatti la tunisina non avrebbe più risposto alle telefonate della figlia sul suo cellulare. Inoltre da allora non sarebbe stata mai vista uscire dalla camera.

Omicidio Firenze, donna tunisina morta in hotel: indagato uomo italiano | Le piste al vaglio della Procura

L’uomo invece sarebbe uscito più volte dall’hotel per acquistare del cibo. Quest’ultimo un paio di ore prima della macabra scoperta avrebbe lasciato l’albergo pagando la camera per un giorno in più. L’italiano avrebbe giustificato questa sua decisione affermando che la compagna sarebbe invece rimasta, aggiungendo anche di non disturbarla. Successivamente si sarebbe fatto riservare una nuova stanza in una struttura di Pisa. Stando alle ultime informazioni, il corpo della donna senza vita sarebbe stato nudo sotto le coperte, in posizione supina e con dei segni sul collo.

All’interno della camera sarebbe stato trovato e sequestrato anche un telefono cellulare. Sul dispositivo sarebbero in corso degli accertamenti. Ulteriori risposte potrebbe darle anche l’autopsia. Dai risultati di essa si potrebbe accertare la dinamica dei fatti in maniera precisa e risolutiva. Al momento l’uomo è indagato per omicidio preterintenzionale. Esclusa per ora dalla Procura di Firenze l’ipotesi di omicidio volontario. Non è esclusa invece quella dell’omissione di soccorso. Infatti i segni sul collo della tunisina potrebbero essere stati provocati da un rapporto sessuale consenziente particolarmente violento.

