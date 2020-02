Coronavirus Italia: contagi Lombardia, Veneto e Piemonte | Ultime notizie

I casi di contagio di nuovo Coronavirus (Covid-19) in Italia sono in aumento, con il numero di pazienti contagiati è salito a 39 in Lombardia e a 12 in Veneto

Casi di contagio a parte, in Italia le vittime sono due: una in Veneto ed un’altra in Lombardia. Le stesse misure restrittive adottate in 10 Comuni considerati “a rischio” in provincia di Lodi sono state messe in atto anche a Vo’ Euganeo e Teolo, in Veneto. Intanto un primo caso è stato registrato a Torino, in Piemonte. Il numero dei morti in tutto il mondo è adesso salito, stando a quanto comunicato dalla ‘Johns Hopkins University‘, a 2.360, mentre le persone contagiate sarebbero 77.662. Tedros Adhanom, direttore dell’Organizzazione mondiale della Sanità, ha pubblicato un messaggio su Twitter, in cui ha dichiarato che l’80 percento dei casi il contagio da Coronavirus è leggero, grave nel 20% di cui nel 2% dei casi risulta fatale.

Nel frattempo la Regione Friuli Venezia Giulia ha dichiarato lo stato di emergenza fino al prossimo 31 luglio per far fronte l’emergenza sanitaria. Tornando ale ultime notizie sul Coronavirus in Italia, la seconda vittima italiana e una donna che risiedeva a Casalpusterlengo. È morta in casa, a 77 anni, debilitata da una polmonite e giunta nel pronto soccorso di Codogno nel periodo in cui vi era stato anche il ‘paziente 1’, di 38 anni. La morte è sopraggiunta giovedì 20. La diagnosi Coronavirus è arrivata post mortem.

Coronavirus in Italia, le ultime notizie su numero di contagi in Lombardia, Veneto e Piemonte

Altri due casi di Coronavirus sono stati accertati a Pieve Porto Morone, in provincia di Pavia. Sarebbero una coppia di medici. L’uomo è un medico di base a Pieve Porto Morone e Chignolo Po. La moglie è una pediatra che opera intorno a Codogno. Ulteriori nuovi casi sono stati registrati recentemente a Cremona. Una è una ragazza di 38 anni. In tutto i casi in Lombardia sono 39. La persona più grave è il il 38enne che era ricoverato all’ospedale di Codogno. Al momento però le sue condizioni sono dichiarate stabili. Ora l’uomo è stato trasferito all’ospedale San Matteo di Pavia. Non è certo chi sia il ‘paziente zero’.

In Veneto il presidente della Regione, Luca Zaia, ha confermato nuovi casi. Si tratta di familiari dei primi due contagiati e di altri soggetti che risiedono nel comune di Vo’ Euganeo. Un nuovo contagiato è di Dolo, in provincia di Venezia, a circa cinquanta chilometri da Vo’ Euganeo. Il 67enne è ricoverato in rianimazione a Padova. Il numero totale per la Regione Veneto è di 12 contagiati ed un morto.

