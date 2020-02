Esperti sia esteri che italiani ribadiscono come lavarsi tutti i giorni in maniera approfondita faccia male. I motivi sono sorprendenti.

La ‘Cranley Clinic di Londra’, autorevole struttura sanitaria, è riuscita a sconvolgerci la vita. Infatti, in base a quanto osservato a seguito di un apposito studio, quella di lavarsi tutti i giorni o comunque assai frequentemente sarebbe una pratica a lungo andare nociva per il corpo umano. Lo rende noto in particolare il dottor Nick Lowe, che della ‘Cranley Clinic’ è consulente dermatologo. Sotto accusa c’è nello specifico l’utilizzo di acqua calda con saponi duri. “Lavarsi tutti i giorni in questo modo contribuisce a privare la pelle di alcuni suoi oli essenziali. E questo causa secchezza e screpolatura. Nei casi più gravi abbiamo riscontrato persino delle infezioni di entità preoccupante. Con il risultato che la nostra pelle invecchia più facilmente”.

LEGGI ANCHE –> Il peperoncino fa bene al cuore | Tutta la verità su questo detto comune

Lavarsi tutti i giorni, anche l’esperto italiano conferma: “Sbagliato farlo ogni giorno”

Addirittura la cadenza consigliata dagli scienziati che hanno condotto questo studio sarebbe quella di lavarsi approfonditamente soltanto una volta ogni due settimane, come minimo. I risultati a cui sono arrivati i ricercatori inglesi hanno ricevuto una ulteriore verifica anche qui da noi in Italia. Questo è avvenuto da parte della struttura Villa Salus Medical Skin & Antiaging Center di Foligno, e che è presente anche a Gubbio ed a Roma. Lo specialista che lì lavora, il professor Giulio Franceschini, conferma un dato incontrovertibile. “È vero che la pelle dell’uomo non è predisposta ad essere sottoposta a docce quotidiane. In questo modo infatti viene eliminato il materiale idrolipidico che protegge la nostra cute. E che fa da prima barriera del nostro corpo. A lungo andare tale condizione favorisce l’insorgere di funghi e di altre malattie della pelle”.

LEGGI ANCHE –> Allerta CoronaVirus – Info, Precauzioni, Numeri e Contatti per emergenze – VIDEO