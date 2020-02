Incidente Bergamo | tragico schianto | Paola muore a soli 28 anni

Un terribile incidente a Bergamo nella notte stronca la vita della giovane Paola, di soli 28 anni. Ferite altre tre persone che erano con lei, auto distrutta.

C’è una donna morta a seguito di uno spaventoso incidente stradale. La vittima si chiamava Paola Tiraboschi ed era molto giovane. Aveva solamente 28 anni. Lo schianto ha avuto luogo a Bergamo nelle ore comprese tra sabato 22 e domenica 23 febbraio. La donna stava viaggiando a bordo di un’auto in compagnia di altre tre persone. Tutte loro se la sono cavata e non versano in pericolo di vita, pur essendo a tutt’oggi ricoverati in ospedale. L’incidente stradale, che ha visto come teatro del disastro la zona della Fiera cittadina bergamasca, in via Lunga, presenta una dinamica alquanto chiara alle forze dell’ordine che sono intervenute nei minuti immediatamente successivi al disastro. Il veicolo è uscito di strada, con tutta probabilità a causa della velocità.

Incidente Bergamo, se la cavano le altre tre persone che erano con Paola

Dopo che il conducente – uno dei tre feriti ora in ospedale – ha perso il controllo, ha fatto seguito il botto contro un ostacolo posto ai bordi della carreggiata. Subito sono arrivati i Vigili del Fuoco ed i soccorritori del 118, oltre ai carabinieri che hanno svolto i rilievi del caso. I pompieri hanno trovato tutti i feriti già all’esterno del veicolo incidentato. Il botto è stato talmente forte da scagliarli all’esterno dell’abitacolo. Purtroppo Paola Tiraboschi risultava già deceduta e non è stato possibile fare niente per salvarle la vita. Per le tre persone superstiti si sta pensando di programmare delle audizioni per ottenere da loro stessi maggiori informazioni su questo incidente. Le forze dell’ordine intendono stabilire se possano esserci eventuali responsabili o colpe per quanto successo.

