Coronavirus, l’Oms: “Mortalità al 2%. Il 97% dei contagi in Cina”

Riunione sul Coronavirus al ministero della Salute a Roma con il ministro Roberto Speranza, il Direttore Europa dell’Oms, Hans Kluge, il Commissario Ue alla Salute, Stella Kyriakides, e il Direttore dello European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc), Andrea Ammon: “Ad oggi ci sono 80.980 casi di Covid-19 in 33 paesi, 13 dei quali nella Regione europea. Oltre il 95% dei casi è in Cina, solo il 3% al di fuori”. A fare il quadro è il direttore Europa Oms, Hans Kluge, in conferenza stampa riportata da rainews dopo il vertice al ministero della Salute. “Comunque i nostri pensieri vanno a tutti i cittadini nel mondo in Europa e in Italia colpiti dal virus”, ha detto. “Quattro soggetti su cinque affetti da Coronavirus hanno sintomi lievi e si riprendono, mentre il tasso di mortalità è del 2%, in soggetti soprattutto sopra i 65 anni con altre patologie”, ha detto il direttore dell’Oms Europa Hans Kluge alla conferenza stampa al ministero della salute sull’emergenza coronavirus. Che ha aggiunto: “Da esperto di malattie infettive dico però che chiunque muoia è già troppo”.

Il “messaggio agli italiani è proteggersi e adottare tutte le misure previste dalle autorità sanitarie italiane. Va evitate inoltre la discriminazione sociale, perché non funziona. Apprezziamo – ha detto – tantissimo il lavoro che il governo italiano sta facendo“. “Per sviluppare un vaccino ci vuole un anno e mezzo, ma già con Ebola la cooperazione tra Paesi ha avuto successo”. Così il Direttore Europa OMS/WHO, Hans Kluge, in conferenza stampa al Ministero della Salute. L’Oms fa sapere che il numero quotidiano di contagi da coronavirus fuori dalla Cina ha superato il numero registrato all’interno del paese. Commissaria Ue: in Italia misure molto risolute Ringrazio il ministro Speranza, la Protezione civile italiana e tutto il personale sanitario per aver adottato misure molto risolute per fermare questo virus”. Lo ha detto il Commissario Ue alla Salute, Stella Kyriakides, al termine della riunione sul Coronavirus al ministero della Salute, a Roma, con il ministro Roberto Speranza, il Direttore Europa Oms, Hans Kluge e il Direttore dello European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc), Andrea Ammon. “Al momento ci sono ancora molte incognite su questo virus, non solo per quanto riguarda la sua origine ma anche sulla sua diffusione”. Così il commissario Ue alla Salute.

