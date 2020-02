Coronavirus, il virologo: “Ecco quando l’epidemia può sparire”

Coronavirus, il parere di un virologo sulla durata limitata dell’epidemia: l’esperto sostiene che il virus possa scomparire col tempo

Prosegue in Italia l’emergenza coronavirus, con l’aumento dei morti e dei contagiati, specialmente nelle regioni settentrionali. Numerosi esperti tuttavia invitano a mantenere la calma e a non farsi prendere dal panico. Pur nella necessità di monitorare la situazione e attuare le dovute contromisure, il virus può essere contenuto. E’ il parere di Giulio Tarro, virologo di grande fama, che ad ‘Affari Italiani’ ha detto la sua sul tema.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, Oms: “Mortalità al 2%”

“Siamo passati dal non succede niente al succede tutto, è assurdo – ha spiegato – Credo che possa andare come con la Sars, che cessò con la primavera. Il coronavirus pare soffra a sua volta il calore e spero possa andare in questo modo. Nel frattempo, la cosa più opportuna è non farsi prendere dal panico. Le precauzioni sono lavarsi le mani e il viso, stare attenti agli starnuti e alla tosse. La differenza con l’influenza è che il coronavirus pare parta con una tosse secca, con un approfondimento bronchiale. Un ospedale focolaio? E’ una ricostruzione credibile. La quarantena è giusta e va fatta solo per alcuni. L’idea di chiudere i voli, come si è visto, non è stata granché, sentendoci sicuri senza considerare gli cali i controlli non sono stati approfonditi. Si possono comunque frequentare luoghi pubblici, per prendere il virus il contatto deve essere diretto. La cosa non può avvenire per trasporto, bisogna preoccuparsi solo di chi sta in prossimità. Basta il buon senso per prevenire il contagio”.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, Ilaria Capua: “Inutile inseguire il paziente zero”