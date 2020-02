Coronavirus, quattro vittime in più e sale anche il numero dei contagiati

Sale ancora a 21 il bilancio delle vittime decedute a causa del coronavirus ed ad oltre 800 quello delle persone contagiate.

Il commissario per l’emergenza coronavirus in Italia, Angelo Borrelli ha da pochi minuti fornito il nuovo bilancio dei contagi e delle vittime nel bollettino quotidiano. Secondo quanto riferito da Borrelli, come riporta la redazione di Tgcom24, i decessi causati dal virus sarebbero 21, 4 in più di ieri, mentre i contagi sono saliti ad 821. Quest’ultimo dato tiene conto tiene conto, riferisce il capo della Protezione Civile, anche delle vittime e dei pazienti che sono guariti.

