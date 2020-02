Coronavirus news | L’annuncio di Bill Gates che non promette bene

Situazione Coronavirus news Bill Gates si esprime a proposito della malattia che sta imperversando nel mondo. “Ci sono dei rischi seri”.

Sul web girano le più svariate Coronavirus news, alcune delle quali davvero al limite dell’incredibile. Non è difficile imbattersi infatti in quelle che sono vere e proprie cospirazioni che vedrebbero la malattia deflagrata in Cina sul finire del 2019 essere il risultato di qualcosa di indotto. Ci sarebbero i soliti poteri forti alle spalle di tutto. E le motivazioni di tutto questo sarebbero dei grossi interessi economici che intercorrono nella lotta tra le potenze del mondo. Probabilmente questo modo di pensare cospirazionista non corrisponde al vero. Alcune di queste leggende metropolitane hanno tirato in ballo anche Bill Gates, ex presidente di Microsoft e da diverso tempo ormai ritiratosi a vita privata e dedito a tanta beneficenza assieme alla moglie. Proprio lui ha parlato di Coronavirus a margine di un incontro della sua fondazione benefica.

Coronavirus News, parla Bill Gates: “La situazione non va sottovalutata”

“Questo potrebbe essere l’agente patogeno del secolo che temevamo. Mi auguro che il virus del Covid-19 possa essere debellato nel breve periodo. Che non sia così pericoloso. Ma purtroppo in casi come questo è meglio prepararsi al peggio e dare per scontato che lo sia, fino a quando non verranno trovate le giuste contromisure”. Le sue parole sono riportate sul New England Journal of Medicine. Bill Gates ricorda come le recenti news sul Coronavirus debbano smentire quello che appare come un luogo comune. “La patologia non uccide soltanto anziani e soggetti già malati ma anche individui in giovane età. Un soggetto infettato trasmette il virus ad altre 2 o 3 persone in media. Un numero grosso. Ed il tasso di mortalità è più elevato di quello di una comune influenza di stagione”. Anche se, su questo aspetto, diversi virologi ed epidemiologi inquadrano la situazione come meno grave di quanto appare.

