Coronavirus, Borrelli aggiorna il bilancio: salgono contagiati e vittime

Il commissario per l’emergenza coronavirus in Italia, Angelo Borrelli ha aggiornato il bilancio dei contagi in Italia. Nel corso della conferenza stampa alla Protezione Civile, come riporta Rai News, Borrelli ha reso noto che il numero dei contagiati nel nostro paese è salito a 1.835, mentre i decessi sono 52, rispettivamente 258 e 18 in più rispetto a ieri. A questi vanno aggiunti i 149 pazienti guariti, 66 in più rispetto all’ultimo bollettino. La regione italiana più colpita dal 2019-nCoV è la Lombardia con 1077 le persone positive.

