Coronavirus, l’esercito prepara il piano B per far fronte all’emergenza legata al propagarsi del virus

Secondo quanto svelato dall’Ansa, dopo alcune verifiche la Difesa ha messo a disposizione sull’intero territorio nazionale diverse strutture per fronteggiare l’emergenza. Al momento sono riservate circa 80 caserme, per un numero complessivo di 6600 posti letto. I casi di Covid-19, in Italia, sono oltre 1600: vengono segnalate presenze di pazienti positivi in quasi tutte le regioni, con oltre 1000 nella sola Lombardia. L’esercito ha pronto il piano B in caso di un aumento di contagi con conseguente diminuzione di posti letto in ospedale. A Cremona, ad esempio, la situazione è alquanto complicata. Rosario Canino, direttore dell’ospedale di Cremona, ha dichiarato di non poter ricoverare altri pazienti positivi poiché è stato raggiunto il limite. “Non siamo in grado di accogliere nessun altro. Stiamo per allestire altri due posti letto in terapia intensiva e aspettiamo indicazioni su come organizzare il resto”. Se questa situazione dovesse presentarsi in altre zone d’Italia, bisognerà subito ripiegare su altre soluzioni. Il Comando operativo di vertice interforze ha già individuato alcune strutture per la quarantena come la base logistica di Colle Isarco a Bolzano, le basi dell’Aeronautica di Taranto, Trapani e Cagliari. La base aeronautica di Linate, inoltre, ha già garantito 109 posti per accogliere le persone positive al virus. Dopo alcuni lavori di adeguamento, infine, l’ex ospedale militare di Baggio riaprirà le porte domani.

Coronavirus, l’esercito in prima linea

Non solo posti letto e caserme per l’isolamento. L’esercito continua ad operare in prima linea e a presidiare le zone rosse. L’Esercito Italiano ha schierato 250 uomini e donne per aiutare i cittadini. Il ministro della difesa, Lorenzo Guerini, ha spiegato come la Difesa lavora da oltre un mese: “C’è un coinvolgimento importante dell’esercito per prestare servizio e assistenza ai cittadini”. Non va dimenticato che l’aeronautica militare, con i propri aerei, ha eseguito le operazioni per il rimpatrio degli italiani da Wuhan.

Leggi anche –> Coronavirus, contagiato un militare dell’esercito