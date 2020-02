Coronavirus, contagiato un militare dell’Esercito

Coronavirus, il contagio ha colpito un militare dell’Esercito in servizio in Lombardia: ecco le condizioni dell’uomo

Un militare dell’Esercito ha contratto il coronavirus. L’uomo, residente a Cremona e in servizio a Milano, è risultato positivo al ‘Covid-19′ in seguito agli esami effettuati sui tamponi faringei. Il militare era assente dal servizio già da qualche giorno, esattamente da mercoledì. Si è accorto che i suoi sintomi si stavano aggravando e ha avvisato come da protocollo il personale sanitario. Una nota dell’esercito rende noto che sono state, quindi, immediatamente predisposte le misure di sorveglianza sanitaria nel luogo in cui il contagiato prestava servizio, per scongiurare il rischio di contagio sulle persone che potrebbero avere avuto contatti con lui, che ora sono sottoposte a verifiche sanitarie. E’ stata inoltre avviata la disinfezione della base per il periodo previsto.

