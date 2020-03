Coronavirus, l’allarme del superesperto Anthony Fauci, direttore del National institute of allergy and infectious diseases: “non ne usciremo illesi”.

Mentre il presidente degli Stati Uniti, Donal Trump, assicura che la situazione del coronavirus è sotto controllo e che nei prossimi giorni saranno valutate ulteriori misure da adottare per contrastare i contagi, il superesperto Anthony Fauci smorza la tranquillità del Presidente.

Coronavirus, il superesperto Fauci: “non ne usciremo illesi”

Donald Trump, attraverso una serie di twett, ha tranquillizzato gli Stati Uniti d’America assicurando che l’emergenza coronavirus è sotto controllo. “Il coronavirus è davvero sotto controllo negli Usa” – ha cinguettato. Poi ha aggiunto di essere “in contatto con tutti e con tutti i Paesi importanti. I centri Usa per la prevenzione delle malattie e la sanità mondiale stanno lavorando duro e molto intelligentemente”.

Nel frattempo, il numero delle vittime negli Usa è salito a nove su almeno 118 casi registrati, di cui 48 di cittadini americani di ritorno dall’estero. “Stiamo guardando a cosa succede negli altri Stati e valutiamo ulteriori restrizioni nei viaggi dalle e verso le aree più colpite, anche se non vorremmo farlo”, ha detto il presidente Trump. “Stiamo guardando l’Italia, la Corea del Sud e il Giappone molto da vicino”, ha ribadito il tycoon, “e prenderemo le giuste decisioni al momento giusto”.

Anthony Fauci, direttore del National institute of allergy and infectious diseases,, nel frattempo, avvisa che l’epidemia non passerà indenne. “Non penso che ne usciremo fuori illesi”, ha detto Fauci. “Anzi, credo che questa epidemia si avvii a diventare una di quelle che, quando guarderemo indietro, diremo: oddio, era cattiva”, ha aggiunto Fauci che, durante la sua lunga attività come esperto di malattie epidemiche, ha avuto a che fare con diverse emergenze sanitarie dall’Hiv a Ebola.