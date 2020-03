Coronavirus, in Cina primo cane positivo in quarantena

Coronavirus, un cane, di proprietà di una donna infetta, è stato trovato lievemente positivo. Al momento non ci sono prove che gli animali poassano infettarsi.

A Hong Kong, un cane, di proprietà di una donna infetta, è stato trovato “debolmente positivo” al coronavirus. L’animale è stato così messo in quarantena. Come spiega Sky Tg24, lo riferisce una nota dell’Agriculture, Fisheries and Conservation Department (AFCD), diramata lo scorso 28 febbraio.

Coronavirus, cane debolmente positivo messo in quarantena in Cina

Sulle mucose dell’animale sono state trovate tracce del virus. Il cane, come fa sapere la nota, è stato prelevato dal personale dell’AFCD, è stato trasferito in una struttura per la custodia degli animali che si trova nel porto di Hong Kong. Gli esperti sono a lavoro per valutare se si tratti davvero del virus. Al momento non ci sono prove che gli animali possano infettarsi o veicolare il virus. I ricercatori hanno così raccolto campioni orali, nasali e rettali del cane per approfondire gli esami.

“Test ripetuti verranno condotti sul cane che verrà restituito solo quando il risultato del test sarà completamente negativo”, dicono le autorità.

Un comunicato dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), inoltre, fa sapere che “non si può escludere che all’origine della positività del cane vi sia la malattia della proprietaria. Infatti, a scopo puramente precauzionale, il Centro per il controllo delle malattie degli Stati Uniti, suggerisce alle persone contagiate da Sars-Cov-2 di limitare il contatto con gli animali, analogamente a quanto si fa con le altre persone del nucleo familiare, evitando, ad esempio baci o condivisione del cibo”.

Per il momento, dunque, come sottolinea l’Istituto Superiore di Sanità, non ci sono prove scientifiche che dimostrino che anche gli animali da compagnia, cani e gatti, possa essere infettati dal coronavirus.