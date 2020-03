Istituto Superiore della Sanità: Novità sullo stop delle lezioni a scuola

Secondo il presidente dell’istituto superiore della Sanità potrebbe esserci una proroga dello stop alle lezioni nelle scuole italiane

“La chiusura delle scuole è un sacrificio che serve e va fatto perché la partita riguarda tutti i cittadini”. A dirlo Il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro: “La chiusura delle scuole è un sacrificio che serve e va fatto perché la partita riguarda tutti i cittadini”. E poi chiarisce: “Il documento che abbiamo mandato al governo non aveva indicazioni sulla durata di chiusura della scuola. Questo è quanto deciso in queste ore dal consiglio dei ministri. Comunque, non è distante dalle indicazioni che avevamo dato per limitare il contagio. Potrebbe esserci una proroga sullo stop alle lezioni. Quella del Coronavirus è una sfida di tutto il nostro paese in cui dobbiamo mettere tutte le nostre conoscenze. Stiamo vivendo una situazione completamente nuova – ha aggiunto il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli.

Istituto superiore prevede proroga dello stop: intanto al Politecnico alcuni contagiati

Ci sono stati tre casi di positività al coronavirus al Politecnico di Torino. Per questo, il rettore Guido Saracco aveva già annunciato che anche la prossima settimana (9-13 marzo) le lezioni e le eventuali discussioni di laurea si terranno “esclusivamente in remoto”. La comunicazione è stata pubblicata sul sito dell’ateneo. “E’ pervenuta da parte della Struttura Complessa di Igiene e Sanità Pubblica di Torino una richiesta di collaborazione relativamente a tre casi di infezione da Covid 19 tra il personale e gli studenti iscritti al Politecnico. Lo ha poi scritto Saracco in una nota successiva, anch’essa pubblicata sul sito di PoliTo. Tutti gli interessati sono in isolamento secondo disposizioni di norma e sono in buono stato di salute. Approfitto dell’occasione – aggiunge poi Saracco, rivolto ai dipendenti e agli studenti – per un invito. In coerenza con le disposizioni nazionali e regionali relative all’emergenza in corso, invito a rispettare tutte le procedure di cautela fin qui condivise per consentire il contenimento del contagio”.

