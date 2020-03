Il coronavirus abbatte la Lega, clamoroso crollo nei sondaggi

Il virus abbatte la lega. L’epidemia che sta vivendo anche l’Italia hao prodotto effetti anche nella politica interna. Cambiano gli spazi mediatici

Le recenti vicende legate al coronavirus e l’epidemia che sta vivendo anche l’Italia hanno prodotto effetti anche nella politica interna. Cambiano gli spazi mediatici e cambiano anche i risultati dei sondaggi. Segno che gli italiani si lasciano molto condizionare anche da ciò che vedono e sentono. Alessandra Ghisleri, in collegamento con Myrta Merlino a L’aria che tira, su La7. avverte Matteo Salvini. Illustrando i dati del suo ultimo sondaggio, che dà la Lega in calo di due punti e mezzo al 28,5 per cento, di stare molto attento a non polemizzare troppo sulla questione del coronavirus, perché in questo momento agli italiani non piacciono gli attacchi sull’emergenza sanitaria. “Le polemiche non sono richieste dai cittadini. Salvini ha perso delle percentuali di consiensi che sono andati in parte alla Meloni e in parte al partito del non voto”.

Il virus abbatte la Lega, ma non la Meloni

“La gente ha bisogno di rassicurazioni”, continua la direttrice di Euromedia Research, “non dico che voglia un governo unitario ma una collaborazione”. E ancora, conclude la Ghisleri rispondendo alla Merlino che le chiede se “la mossa di Salvini di richiedere il governo di unità nazionale non gli ha giovato”: “No, non gli ha giovato. Non si tratta di uno scatto in avanti di una persona, qui ci sono in ballo delle Regioni, delle persone preoccupate, una emergenza sanitaria sentita e condivisa”. Quindi, gli elettori del Nord, “desiderano una indicazione, una strada comune, Nel caso, semmai, le polemiche ci saranno dopo”. A differenza di Salvini, “Giorgia Meloni lo ha capito”. E infatti Fratelli d’Italia è premiata dal sondaggio che la dà a oggi al 12,9 per cento.

