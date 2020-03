Il paziente zero che ha scatenato l’epidemia di coronavirus in Italia sarebbe arrivato dalla Germania tra il 25 e il 26 gennaio.

L’analisi di cinque sequenze genetiche, effettuata da un’equipe di esperti dell’ospedale Sacco di Milano, guidata dal direttore Massimo Galli, ha fatto emergere l’arrivo del paziente zero del coronavirus in Italia. Il paziente da cui è scaturita l’emergenza, come riporta Il Fatto Quotidiano, sarebbe arrivato dalla Germania tra il 25 e il 26 gennaio.