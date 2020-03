Pasta fresca fatta in casa: i metodi per conservarla a lungo

La pasta fresca fatta in casa è una classica ricetta da imparare o perfezionare in questi giorni di quarantena. Possiamo uscire di casa per andare a fare la spesa, certo, ma siete pronti ad affrontare file e file nei supermercati? Abbiamo tanto tempo a disposizione da passare a casa, possiamo approfittarne per imparare qualche ricetta buona. Può capitare di cucinare in abbondanza, e poi di ritrovarsi con avanzi che non si sa come gestire. Ci sono alcuni metodi però per poter conservare la pasta fatta in casa, e ora ve ne elenchiamo qualcuno così che possiate prendere esempio.

