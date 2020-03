Coronavirus, l’avvertimento: “Alcuni malati rischiano l’abbandono”

Parla Annamaria Mancuso, presidente della onlus “Salute Donna”, che ha sconfitto il cancro per tre volte: malati di cancrio rischiano l’abbandono

Gli ospedali sono in grande affanno, specie quelli in Lombardia, per combattere ilo coronavirus. Il grande rischio è che altri malati vengano messi in secondo piano o addirittura non avere speranze in caso di infezione al covid. Ne parla a Huffpost Annamaria Mancuso, presidente della onlus “Salute Donna“, che ha sconfitto il cancro per tre volte: “Persone alle quali – fa notare Annamaria – in questo momento di emergenza sanitaria bisogna assicurare misure di protezione straordinarie. Si parla tanto degli anziani da tutelare. E’ giusto, ma insieme a loro ci sono milioni di italiani che stanno affrontando la battaglia contro il cancro”. Non solo le persone ricoverate o che fanno le terapie, ma anche quelle che, come me, sono in fase di follow up. Per non dimenticare coloro che sono affetti da leucemie e quanti hanno bisogno di trasfusioni”. Persone spaventate dal coronavirus molto più di chi è in salute “perché consapevoli che il virus può essere fatale”.

Malati che rischiano l’abbandono, urgono provvedimenti

“Il Nord – spiega a tal proposito Antonella – accoglie un’alta percentuale di malati oncologici provenienti da altre regioni, penso alla Sicilia e alla Calabria per citarne due, e dunque per consentire a queste persone di spostarsi in sicurezza, quanto più possibile al riparo dal rischio contagio, vanno attivati canali privilegiati e protetti”. E poi: “Le pare giusto che non ci diano le mascherine? Eppure gli immunodepressi dovrebbero avere la priorità. Per questo abbiamo chiesto che ci vengano fornite attraverso apposito certificato del medico curante”. Ancora, “bisogna pensare agli accompagnatori dei malati oncologici e a questi ultimi riservare le stesse raccomandazioni che sono state rivolte agli anziani. Hanno annunciato che quanto prima il Comitato tecnico-scientifico del Governo si riunirà per cominciare a mettere a punto raccomandazioni utili ai pazienti oncologici e onco-ematologici e agli operatori delle strutture sanitarie per fronteggiare questa emergenza. Ma credo che questa questione debba investire altri ministeri, il presidente del consiglio, perché riguarda il diritto alla salute, lo Stato”.

