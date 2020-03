Rai, sospensione di due noti programmi: nei loro studi ospiti positivi al coronavirus

I programmi Rai, Chi l’ha visto? ed Agorà potrebbero essere sospesi: la decisione a seguito della partecipazione dei due viceministri Anna Ascani e Pier Paolo Silieiri alle due trasmissioni risultati positivi al nuovo coronavirus.

Anna Ascani, vice ministro dell’Istruzione, e Pier Paolo Silieri, vice ministro della Sanità, sono risultati positivi al nuovo coronavirus. I due sono stati ospiti rispettivamente delle trasmissioni Agorà e Chi l’ha Visto? Sicché come accaduto per Porta a Porta la Rai ha deciso di chiudere gli studi di Teulada e Saxa Rubra per sanificare gli ambienti. La conseguenza più prossima è che, dunque, i programmi di Federica Sciarelli e Serena Bortone vengano sospesi.

Coronavirus Rai, Agorà e Chi l’ha Visto? prossimi alla sospensione: ospiti due viceministri positivi

Stando a quanto riporta la redazione di Fanpage, gli studi di Teulada e Saxa Rubra sarebbero chiusi. La decisione della Rai sarebbe giunta a seguito della conferma della positività al nuovo coronavirus di Anna Ascani e Pier Paolo Silieri che avevano partecipato rispettivamente alle trasmissioni Agorà e Chi l’ha visto?. I due viceministri, all’Istruzione ed alla Salute, dopo la loro presenza in studia sono stati raggiunti dalla notizia che avevano contratto il virus. In via meramente cautelativa, dunque, la televisione di Stato potrebbe aver spedito a casa la troupe del programma di Federica Sciarelli.

L’ipotesi al momento più plausibile, riporta la redazione di Fanpage, è che come accaduto per il programma Porta a Porta anche questi Chi l’ha Visto? Ed Agorà potrebbero essere sospesi.

Bruno Vespa aveva, infatti, ospitato all’interno del proprio studio il segretario del PD Nicola Zingaretti il 4 marzo scorso. Il noto politico è risultato positivo al nuovo coronavirus qualche giorno dopo la partecipazione al programma. La Rai ha, dunque, disposto la quarantena degli operatori e la sanificazione dello studio.

Sospeso il programma Domenica In: l’annuncio di Lino Banfi ad Italiasì di Marco Liorni

La tv di Stato ha preso, riporta Fanpage, un’altra importante decisione: sospendere Domenica In, il programma condotto da Mara Venier. A darne notizia Lino Banfi che avrebbe dovuto essere ospite in trasmissione proprio nel corso della puntata di oggi. L’attore pugliese, intervistato telefonicamente da Marco Liorni nell’ambito del programma Italiasì, ha reso noto la circostanza. “Mi hanno detto che è stata sospesa e sono contento – avrebbe detto Lino Banfi stando a quanto riferito da Fanpage– perché significa che stanno facendo le cose con la massima attenzione“.

Un’emergenza, quella da coronavirus, che non sta risparmiando alcun settore. Ad iniziare da quello sanitario a finire a quello televisivo, senza dimenticare quello economico. Ingenti i danni collaterali del virus ai quali per porvi rimedio sarà necessario molto tempo.

