Coronavirus emergenza: come disinfettare la casa dai germi

In questi giorni di emergenza da coronavirus, il consiglio più importante è quello di rimanere a casa. Tra i tanti suggerimenti è quello di lavarsi spesso le mani, rimanere un metro di distanza dalle persone che ci sono vicine, e perché no, anche tenere la propria abitazione pulita e trasformarla in un ambiente idoneo e sicuro in grado di accoglierci al meglio. ProntoPro.it, il portale per domanda e offerta di servizi professionali, si è affidata ai propri esperti in ambito di pulizie domestiche e industriali per stilare una lista di consigli da seguire che aiutino a tenere pulita la propria casa. Eliminando, così, germi e batteri.

Carla Bruni deride le vittime del virus: il video horror che ha fatto il giro del mondo –> LEGGI QUI

Si possono utilizzare prodotto monouso come la carta, accompagnati da attrezzature in grado di emettere vapore. Lo shock termico permette l’eliminazione degli agenti patogeni. I prodotti chimici sono idonei alla igienizzazione degli ambienti. La scelta del detergente giusto dipende dal tipo di sporco, per eliminare il calcare ad esempio bisogna utilizzare prodotti a base di acido cloridrico, per unto o residui grassi è consigliabile utilizzare un prodotto come candeggina o sgrassatore. Evitare di miscelare le due categorie di prodotto fra loro, il rischio che si corre è quello di essere intossicate dai gas dei mix.

I rimedi della nonna sono sempre utili, oltre che a basso impatto ambientale. Rientrano nella categoria l’utilizzo di sostanze come l’aceto di alcol, l’acido citrico o il bicarbonato per le operazioni di rimozione dello sporco. Si può utilizzare anche acqua bollente al di sopra dei 70 gradi per essere sicuri di eliminare tutti gli agenti patogeni. Il rischio è quello di ustionarsi quindi proteggetevi con i guanti adeguati.