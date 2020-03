Coronavirus Italia, Ordini medici: “Situazione insostenibile” | Due richieste

Filippo Anelli, presidente della Federazione degli Ordini dei medici, tuona sulla situazione che vivono gli operatori sanitari nell’emergenza Coronavirus

Intervistato da ‘Adnkronos Salute‘, Filippo Anelli, presidente della Federazione degli Ordini dei medici, è netto sulla richiesta di test sulla positività da Coronavirus da affettare a tutti gli operatori sanitari. “Bisogna fare i tamponi per il coronavirus a tutti gli operatori sanitari: chi lavora e assiste gli altri, non può essere portatore inconsapevole del virus“.

Allo stesso tempo l’uomo sottolinea una grave mancanza, commosso per la scomparsa del segretario dei medici di famiglia di Lodi. “E servono i dispositivi per proteggere i sanitari, queste benedette mascherine ancora non si trovano. Senza tutto questo, è quasi inutile il gran lavoro e il sacrificio che si sta facendo“.

Coronavirus Italia, Anelli (presidente Ordini Medici): “Sottovalutato rischio operatori”

Anelli non usa giri di parole. “La situazione è insostenibile, stiamo pagando un prezzo altissimo – evidenzia in maniera netta – Qualche minuto fa è deceduto il segretario provinciale dei medici di famiglia di Lodi, un altro caro amico che se ne va. E’ stato sottovalutato il rischio nei confronti degli operatori, mancano dispositivi di protezione. Vogliamo sottolineare la nostra estrema preoccupazione“.

Infatti il presidente della Federazione degli Ordini dei medici sottolinea. “Se gli operatori non sono protetti – ribadisce ai microfoni dell’agenzia di stampa – succede quello che sta succedendo nel Nord, ma anche nel resto d’Italia ormai. E’ incredibile, non sappiamo più che fare per avere questi strumenti protettivi. Senza questa tutela, è diventato troppo rischioso” combattere il virus e curare i pazienti, i quali sono così anch’essi messi a rischio. “Chiediamo che si facciano i test a tutti gli operatori sanitari, anche asintomatici, per tutelare tutti“.

