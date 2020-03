Covid-19, aumentano le vittime anche in Spagna

Covid-19, numeri dell’emergenza in forte aumento anche in Spagna, uno dei paesi europei maggiormente colpiti in questo momento

L’emergenza coronavirus, come noto, ha dati particolarmente preoccupanti in Italia. Già superata quota 50mila casi totali, con i decessi che hanno sfondato quota 5mila. Ma in Europa, anche altri paesi stanno sperimentando contagi e morti in rapida successione. Uno dei paesi più colpiti in questo momento risulta la Spagna, in cui la conta delle vittime sta purtroppo aumentando nelle ultime ore.

I resoconti che giungono dalla penisola iberica non sono incoraggianti. Nella giornata di ieri, segnalate altre 394 vittime, tutte nelle precedenti 24 ore. I casi totali accertati sono ormai 30mila. Una situazione che ha costretto il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez a prorogare lo stato di emergenza di altri 15 giorni. “Il peggio deve ancora venire – ha spiegato – Il limite delle nostre capacità sarà messo a dura prova. Dobbiamo prepararci a giorni critici in arrivo, le vittime aumenteranno”. La Spagna sta anche cercando di aumentare rapidamente il numero dei test per rilevare la malattia nel più breve tempo possibile e fronteggiare il prevedibile picco. Il paese ha acquistato 640mila test rapidi per ottenere il responso in un tempo massimo di 15 minuti. Il ritmo dei test al momento prosegue a 15mila al giorno, ma, come riportato da ‘Sky Tg 24’, l’intenzione è arrivare ad 80mila al giorno, anche grazie all’acquisizione di quattro robot per accelerare i tempi.

