Coronavirus, Michelle Hunziker e il dolore per la mamma

Che siano piccoli o grandi, questa quarantena sta danneggiando tutti. C’è chi è isolato perché è affetto dal coronavirus, chi ha addirittura perso la vita, chi non può andare a lavorare, non può vedere gli amici, la famiglia, i danni li stiamo ricevendo tutti ma almeno possiamo aggrapparci a qualche distrazione. Il WI-FI, le serie TV, qualunque cosa può farci passare il tempo, invece c’è chi la sta vivendo decisamente male. Si tratta degli anziani, delle persone più grandi che per sicurezza non stanno vedendo i figli e nipoti. Se questa malattia colpisce gli anziani può essere sicuramente fatale e per questo motivo, in questo periodo, tanti nonni sono da soli. E magari non sono neanche abituati alle tecnologie di oggi, tutto ciò che riescono e sanno fare è rispondere ad una telefonata.

Michelle Hunziker: “I nostri genitori isolati per il coronavirus”

Michelle Hunziker, infatti, non vede sua madre da venti giorni a causa del virus che si sta diffondendo a macchia d’olio. Ha scritto sui suoi social un post che ha commosso molto i suoi fan, dove ha scritto di non dimenticarci di usare questo tempo per fare una telefonata ai nostri genitori, ai nostri nonni, a non dimenticarci delle persone anziane che in questo momento sono sole. Per loro sicuramente è la quarantena più disperata e straziante. Loro purtroppo non hanno nessuno accanto, nessuno da baciare, da abbracciare, nessuna eccezione per questa distanza di sicurezza di un metro che ci sta tenendo lontani dalla gente. Anche sua figlia Aurora Ramazzotti è molto preoccupata per Eros, che era partito per il tour poco prima che esplodesse questa pandemia. Aurora ha scritto una lettera bellissima a suo padre dove gli ha chiesto di non tornare, di restare lì e dov’è e di proteggersi, e che appena potranno si abbracceranno più forte di prima.