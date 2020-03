Giulia De Lellis e Andrea Damante, telefonata in diretta: i fans in tilt – VIDEO

Giulia De Lellis e Andrea Damante, la storia che si ripete: ancora, ancora, e ancora. I famosi “Damellis” si sono conosciuti durante il programma di Uomini e Donne, e da lì è cominciata una storia d’amore bellissima che per diverso tempo ha fatto sognare i fans della coppia. Poi a un certo punto il vuoto: dopo una loro vacanza al Safari, Giulia dichiarò su Instagram che la loro storia d’amore era giunta a capolinea. Si trattava di una serie di tradimenti che l’ex tronista le aveva nascosto e che lei aveva scoperto mentre lui era fuori per un viaggio di lavoro. Quella non è stata la fine ufficiale della loro storia, ma soltanto l’inizio di un periodo interminabile: dopo pochi mesi sono tornati insieme, poi si sono lasciati, poi di nuovo insieme e poi di nuovo separati. La storia sembrava ufficialmente archiviata quando Giulia ha trovato l’amore con Andrea Iannone. Alla fine, però, anche tra di loro è finita e questo periodo di rottura sta coincidendo con una serie di segnali che stanno allarmando i fan dei Damellis. E se Giulia e Andrea stessero tornando insieme?

Giulia De Lellis in diretta: “Va bene, ora lo telefono”

In questo periodo di quarantena, Giulia sta facendo una diretta su Instagram tutti i giorni. In una di queste dirette, ha rivelato di essere in buoni rapporti con Andrea Damante, che tutt’ora i due si sentono e si vogliono bene. Già questo ha allarmato i loro fans che hanno interpretato le sue parole come una nuova frequentazione, ma dopo ieri non hanno più dubbi. Durante la diretta tutti hanno cominciato a chiedere a Giulia di chiamare Damante, e lei ha detto: “Va bene, ok, vi faccio contenti, chiamatelo”. Ha provato a telefonarlo, per poi scoprire che Instagram non prevede la funzione di poter telefonare. Prima devi ricevere la richiesta dalla persona con cui vuoi parlare. I sorrisi di Giulia mentre ne parlavo per i loro fans che li conoscono sono un’ulteriore prova. Sarà così? I due stanno davvero ritornando insieme?