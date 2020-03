Maria De Filippi in lacrime durante la diretta: “Non posso farlo”

Maria De Filippi è una delle conduttrici più amate di sempre, eppure, nell’ultimo periodo sui social non la stanno amando particolarmente. Tutto ciò perché tra i ragazzi del gruppo di Amici di quest’anno, c’è Nicolai, un ballerino che sui social non piace a nessuno e che eppure continua ad andare avanti nonostante la sua “arroganza e maleducazione”. Il modo in cui il programma si approccia al ragazzo ha insinuato il dubbio negli utenti di Twitter, che cominciano a credere, a pensare, che il ragazzo in qualche modo sia raccomandato. E quando ieri Nicolai si è aggiudicato la maglia della semifinale al posto di Jacopo Ottonello, uno dei cantanti più amati di questa edizione. Quando ieri il ragazzo è uscito dalla scuola, nonostante avesse vinto ad un televoto a tre con bel il 51% dei voti, sui social è scoppiata la rivolta.

Maria De Filippi in lacrime: “Non posso abbracciarti”

Maria che sembra essere affezionata al ragazzo dal primo momento, ha avuto una reazione inaspettata: ha cominciato a piangere. Sono rare le volte in cui abbiamo visto la conduttrice commossa, lei che è sempre tutto d’un pezzo, e invece ieri si è lasciata andare alla commozione. Complice anche l’emozione e la frustrazione di non potersi abbracciare, di dover mantenere la distanza di sicurezza di un metro. “Vorrei abbracciarti, ma non posso farlo” gli ha detto Maria, tra le lacrime. “Sei perbene, Jacopo. Ciò è raro di questi tempi” gli ha detto con la voce rotta dall’emozione.

Sui social c’è chi ha apprezzato e si è intenerito per la reazione della conduttrice, e chi invece l’ha interpretata come un senso di colpa per la storia di Nicolai che continua a far parlare tutti i giorni gli utenti dei social network. Tanti messaggi anche positivi e di sostegno per Jacopo, che con la sua gentilezza, la sua galanteria e soprattutto il suo talento ha conquistato veramente tutti: “Non piangere, Jacopo” scrivono sui social. “Per noi hai vinto tu”.