Covid-19, lieve diminuizione dei contagi e delle vittime. L’allarme del virologo: “Momento più delicato? Quando la curva scenderà”

C’è ancora molta strada da fare, ma la speranza è l’ultima a morire, soprattutto se i contagi iniziano a diminuire e scende il numero di vittime. Ieri infatti si è registrato un lieve calo dei casi e dei morti, che però non deve assolutamente far abbassare la guardia. “Il rischio è di allentare troppo presto le misure, il virus ne potrebbe approfittare e creare una seconda emergenza più grave” afferma il virologo Giovanni Di Perri. Preoccupato, pensa al momento in cui la curva del contagio inizierà a scendere: “Sarà il momento più delicato e critico” spiega. “Quando tutto questo sarà finito, dovremo ripensare a come riorganizzare il comparto sanitario. Non potrà più essere come prima”. Conclude il medico. Ci sono ancora molti dubbi sull’evolversi del virus e ancora molte domande a cui rispondere. Non ci sono certezze ma solo ipotesi.

Covid-19, la medicina ci aiuterà

C’è chi sostiene che il Covid-19 si sia modificato e che ora non uccida più solamente gli anziani: al momento non esistono elementi di genetica che possano confermare tale mutamento, ma analizzando i grandi numeri c’è invece la dimostrazione che i più esposti siano gli anziani e coloro che soffrono di gravi patologie poiché sul totale di infettati si ha un 80% di positivi, un 15% di casi gravi e un 5% di casi critici. Ricercatori, medici, infermieri, tutto il personale sanitario in questo periodo sta combattendo una battaglia enorme per salvare il più possibile la popolazione dal coronavirus. Si pensa al vaccino, ci sono molte probabilità che venga trovato: “La comunità scientifica si è mobilitata e oggi può disporre di strumenti e di una capacità di ricerca infinitamente superiore al passato“. Afferma il capo della task force di medici e di infermieri che fronteggia l’emergenza nelle corsie dell’ospedale.

