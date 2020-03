Cristina Parodi, moglie di Giorgio Gori, sindaco della città di Bergamo, descrive come suo marito stia vivendo l’emergenza coronavirus

La conduttrice italiana Cristina Parodi, in questi giorni delicati per l’Italia, è intervenuta a La vita in diretta per parlare di come la sua famiglia stia attualmente vivendo l’emergenza coronavirus: “Le mie ragazze sono in isolamento – ha spiegato – dovranno starci ancora per qualche giorno, perché sono rientrate dall’Inghilterra, le abbiamo fatte tornare appena abbiamo visto come si stava evolvendo la situazione”. Dice l’ex conduttrice di Rai1 e poi pone l’attenzione verso il marito che proprio in questo momento sta vivendo in prima linea l’emergenza del virus. Bergamo è infatti la città italiana più colpita dall’epidemia. “È sempre in comune – ha spiegato la Parodi – torna a casa solo per venti minuti, pranza e corre di nuovo in municipio, la sera, quando rincasa, continua a ricevere telefonate fino a tardi. Cerchiamo di stargli vicino – ha concluso – è un momento difficile, ma non possiamo abbracciarlo, ora non si può“.

Cristina Parodi, ringrazia Tomaso Trussardi

Oltre all’intervista, Cristina Parodi è molto attiva sui social, e uno di questi giorni ha ringraziato anche Tomaso Trussardi. L’imprenditore ha scelto di restare a Bergamo, la città di suo padre, per dare il suo contributo all’emergenza. “Grazie Tomaso, bergamasco vero, per avere scelto di essere qui in città con tutta la tua famiglia, con Michelle e le bambine”, ha scritto sui social la conduttrice – “Perché qui – ha aggiunto – ci sono le tue origini, qui è nata l’azienda che con tuo papà è diventata famosa nel mondo. E quando Bergamo ha bisogno di aiuto tu ci sei“. “Grazie del tuo generoso sostegno a @cesvi_onlus per aiutare l’ospedale e gli anziani che vivono soli“. Ringrazia la Parodi.

