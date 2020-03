Coronavirus, Giulio Gallera: “Vi dico quando scenderà la curva dei contagi”

Stando alle ultime dichiarazioni dell’assessore al Welfare Giulio Gallera la curva dei contagi da Covid-19 in Lombardia scenderà a metà aprile.

L’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera, ospite in video conferenza alla puntata di oggi, martedì 31 marzo, della trasmissione Mattino Cinque, ha dichiarato che i dati in Lombardia sembrerebbero confortanti aggiungendo che probabilmente la curva dei contagi scenderà ad aprile.

Leggi anche —> Coronavirus, medici sotto attacco: fioccano le denunce

Covid-19, l’assessore Giulio Gallera: “Io penso che intorno metà aprile si dovrebbe davvero vedere quella curva scendere“

“Dobbiamo essere orgogliosi di tutto quello gli italiani stanno facendo, perché se quella curva scende è perché siamo stati fortemente determinati nell’avere un atteggiamento serio e rigoroso, nel rimanere in casa e nel tenere le distanze. Bravi a tutti. Adesso è il momento di insistere ancora di più“. Queste le dichiarazioni dell’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera a Mattino Cinque. Su quando il picco potrebbe scendere: “L’Italia è indietro di un paio di settimane rispetto a noi, fortunatamente perché si è attrezzata meglio e le misure di contenimento – ha proseguito Gallera- hanno avuto una funzione preventiva importante. Io penso che intorno metà aprile si dovrebbe davvero vedere quella curva scendere“. Una considerazione importante che lancia un messaggio di speranza

La Pasqua si trascorrerà a casa, su questo non vi è dubbio. Gallera invita la popolazione a non vanificare gli sforzi sino ad ora compiuti e ad avere un altro po’ di pazienza. L’assessore ha lanciato un accorato appello: “Fate un bel pranzo a casa. Stiamo a casa! Questo è veramente il momento più delicato. Rischiamo per un niente di vanificare gli sforzi fatti fino a oggi. Io non smetterò mai di ripeterlo“.

Giulio Gallera ha anche parlato delle misure messe in atto dalla Regione Lombardia per far fronte all’emergenza. Primo fra tutti l’ospedale in Fiera che da lunedì sarà operativo e di cui oggi avverrà l’inaugurazione. “È pronto. La Lombardia non si è mai arresa. Dobbiamo provare a dare un’ulteriore speranza“. Quanto allo scetticismo della Protezione Civile circa la realizzazione dell’opera, Giulio Gallera ha affermato: “Potenzialmente i posti saranno 250. In tema di personale, che va formato e reclutato, al momento abbiamo un numero inferiore di quelli necessari. Ma stiamo lavorando. Lunedì apriranno tra i 12 ed i 24 posti“. Un grande risultato raggiunto in sole due settimane. Una struttura al servizio del Paese, a disposizione anche dell’Europa.

Leggi anche —> Coronavirus: in Africa l’epidemia si sviluppa di meno

Per ottobre gli esperti prevedono un’altra ondata di contagi. Grazie anche alla struttura appena realizzata, Gallera è certo che qualora dovesse realmente accadere di certo la regione non sarà impreparata.