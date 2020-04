Anche il Guardian, a commento dei dati che la nostra Protezione civile ha diramato ieri, 1° aprile: il picco è arrivato. Ieri il tasso più basso di decessi per infezione da coronavirus in più di una settimana.

Il quotidiano britannico “The Guardian”, a commento dei dati diffusi dalla nostra Protezione civile ieri, primo aprile, avvalora la tesi che l’Italia sia probabilmente arrivata al picco dell’epidemia. Le morti sono infatti calate rispetto al 31 marzo scorso e l’aumento del “solo” 3,8 per cento confermerebbe una tendenza al ribasso.

“Gli esperti dicono che siamo sulla strada giusta e che le drastiche misure adottate stanno cominciando a dare dei risultati”: queste le dichiarazioni di Roberto Speranza, ministro della salute, riprese anche dal quotidiano britannico.

Forse siamo al picco ma molte cose non sono ancora chiare

L’articolo intitolato “Italy records lowest coronavirus death toll for a week” si addentra anche nei meandri del tema relativo alla veridicità dei dati cinesi.

In particolare, The Guardian riporta che tre funzionari della sicurezza (di cui non si conosce il nome) avrebbero riferito a Bloomberg che il rapporto segreto (dell’intelligence Usa ndr) sosteneva che la segnalazione cinese di dati sui virus era intenzionalmente incompleta. Due di questi funzionari, sempre stando al Guardian, hanno affermato che il rapporto ha concluso che i numeri cinesi erano falsi.

Evidentemente la verità su come tutto è iniziato non è ancora di scarso interesse nel Regno Unito (come sembra che sia da noi). Così come non è superato quello correlato su chi abbia responsabilità per l’omesso contenimento della malattia.



Il nesso causale tra i due temi è quello che le parole di Deborah Birx, immunologa del dipartimento di stato che consiglia la Casa Bianca, ha pronunciato martedì e che il Guardian riporta: “probabilmente ci mancava una quantità significativa di dati, ora che ciò che vediamo è successo in Italia e vediamo cosa è successo in Spagna“.