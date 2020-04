Covid-19, nuova tragedia negli Stati Uniti: morto un neonato di appena sei settimane.

Il coronavirus continua ad estendersi nel mondo. Secondo i dati raccoldi dalla Johns Hopkins University i contagiati sono più di 935mila, con oltre 47mila decessi. Gli Stati Uniti sono il paese più colpito del pianeta, con più di 215mila casi di contagio e oltre 5mila morti. Questi numeri, nelle prossime due settimane, potrebbero crescere ancora. Donald Trump, qualche giorno fa, ha deciso di prorogare le misure di contenimento fino al 30 aprile. Negli States il virus sta uccidendo anche molti bambini.

Covid-19 Usa, morto un neonato

Il coronavirus non è pericoloso solo per le persone anziane. Nelle ultime settimane molti bambini stanno soffrendo tantissimo e purtroppo qualcuno di loro non riesce a sopravvivere. Negli Stati Uniti, in pochi giorni, ci sono state 4 piccole vittime. Dopo il diciassettenne in California, un bimbo di un anno dell’Illinois, e un bimbo di New York-le autorità non hanno voluto comunicare l’età-, si registra un altra giovane vittima negli Stati Uniti per il covid-19. Il piccolo è morto in Connecticut: il governatore locale Ned Lamont lo ha annunciato su Twitter. Secondo quanto spiegato dall’Adnkronos, il neonato era stato ricoverato la scorsa settimana con condizioni critiche. “E’ con la tristezza nel cuore che oggi posso confermare la prima morte di un neonato nel Connecticut legata al Covid-19”: questo il messaggio di Lamont sul noto social network.

It is with heartbreaking sadness today that we can confirm the first pediatric fatality in Connecticut linked to #COVID19. A 6-week-old newborn from the Hartford area was brought unresponsive to a hospital late last week and could not be revived. (1/3) — Governor Ned Lamont (@GovNedLamont) April 1, 2020

In Italia ci sono casi di bambini positivi al coronavirus ma, almeno per ora, nessuno è in gravi condizioni.