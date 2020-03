Covid 19: negli Stati Uniti, morto un 17enne perchè non aveva l’assicurazione sanitaria. Tra i deceduti negli USA anche un bambino.

La pandemia da coronavirus continua a far paura nel mondo dove, secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University sono stati superati gli 800mila contagi mentre i decessi sono sfiorano quota 38mila. NEgli Stati Uniti la situazione è molto preoccupante. Proprio nel Paese a stelle e strisce, sono stati registrati due decessi che hanno sconvolto il mondo. A perdere la vita, infatti, sono stati, tra gli altri, un 17enne che non aveva l’assicurazione sanitaria e un bambino.

Covid 19, doppio dramma negli Stati Uniti: morti un bambino e un 17enne senza assicurazione sanitaria

Dalla California, arriva la notizia della tragica notizie della morte di un 17enne che ha perso la vita a causa del coronavirus perchè non aveva l’assicurazione sanitaria. A parlare del decesso del ragazzo è stato il sindaco della città califoriania, Lancaster, in un video pubblicato su You Tube.

“Il venerdì prima della sua morte era in perfetta salute. Mercoledì è morto. Non aveva l’assicurazione sanitaria e non lo hanno curato”, ha detto il sindaco di Lancaster come riporta Il Giornale.

Il primo cittadino della città californiana ha così colto l’occasione per esortare la propria comunità a non sottovalutare il coronavirus invitando tutti a rispettare le disposizioni per contenere il numero dei contagi. “È fondamentale che la prendiamo sul serio. Non possiamo più far morire bambini a causa di questo virus. Per favore, seguite questi avvertimenti e restate a casa”, ha aggiunto.

Mentre in Italia la curva dei contagi comincia a rallentare anche se l’Istituto Superiore della Sanità chiede precauzione ricordando che ci vorranno mesi prima di poter tornare alla normalità, sempre negli Stati Uniti, è stata registrata la morte di un bambino. Negli Stati Uniti, inoltre, il numero dei decessi sta superanto quello delle vittime dell’11 settembre del 2001. Gli ultimi dati parlano di 3.170 vittime.