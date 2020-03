Andrea Damante e Giulia De Lellis sono tornati insieme: il settimanale Chi pubblica le foto del ritorno di fiamma e i fans ironizzano, video.

Dopo settimane di rumors, arriva la conferma: Andrea Damante e Giulia De Lellis sono tornati ufficialmente insieme. Il settimanale Chi, infatti, ha pubblicato le prime foto della coppia nata nello studio di Uomini e Donne, dopo il ritorno di fiamma. I diretti interessati, però, non hanno ancora commentato nè smentito la notizia.

Andrea Damante e Giulia De Lellis di nuovo fidanzati: i fan ironizzano dopo le soto del settimanale Chi

Dopo un anno e mezzo dall’addio, Andrea Damante e Giulia De Lellis sono tornati insieme. La conferma è arrivata dopo la telefonata che la De Lellis aveva tentato di fare durante una diretta Instagram scatenando i commenti dei fans.

Il settimanale Chi ha pubblicato le foto del ritorno di fiamma dei Damellis. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che si erano conosciuti e innamorati proprio nel programma di Maria De Filippi, sono stati pizzicati dal magazine diretto da Alfonso Signorini a Pomezia, dove stanno trascorrendo la quarantena (cliccate qui per vedere l’incidente domestico di Anna Tatangelo durante la quarantena).

Nelle foto, Damante e la De Lellis sono vestiti in modo sportivo mentre tornano da fare la spesa per loro e la famiglia di lei. Nonostante i due non abbiano ancora commentato le foto, sotto l’ultimo post pubblicato dall’influencer su Instagram, i fans si sono lasciati andare a commenti ironici.

“Come va la quarantena con il Dama?”, chiede una fan. E un’altra, a sua volta, chiede: “il Damante l’hai nascosto sotto il letto?”. E ancora: “Ti stanno grandi i pantaloni del Dama”, scrive un’altra fan alludendo ai panatoloni indossati da Giulia nelle foto. Ai commenti dei followers, la De Lellis, per il momento, preferisce non rispondere. Sia lei che Damante, infatti, per ora, preferiscono mantenere un basso profilo.