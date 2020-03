Persone guarite dal Covid-19 possono tornate a essere infettate dallo stesso virus, ma in questo caso non sarebbero in grado di infettare altri soggetti

Il sito ‘Inside Over‘ risponde a una domanda frequente che si fanno molte persone. Stiamo parlando della possibilità che soggetti contagiati e poi guariti possano essere infettati di nuovo dal virus. Un dubbio che tenta di sciogliere il ‘South China Morning Post‘ in un articolo dedicato proprio al tema in questione. Si tratta di un’ipotesi su cui è stato effettuata una specifica ricerca da parte dei medici di Wuhan.

Nella ricerca compiuta dai dottori cinesi sono stato presi in considerazione un gruppo di 147 pazienti guariti. Tra questi una percentuale di persone compresa tra il 3% e il 10% sono risultate poi di nuovo positive al Covid-19. Gli scienziati sono intenti a scoprire se questi soggetti siano in grado o meno di infettare ancora altre persone.

LEGGI ANCHE —> Covid 19: 17enne muore negli USA perchè senza assicurazione

Covid-19, pazienti guariti e poi di nuovo positivi non possono contagiare altre persone

Allo stesso tempo i ricercatori stanno provando a capire se coloro che sono guariti possano presentare ora anticorpi che impediscano il ritorno della malattia su di loro. Al momento dai dati provenienti da Wuhan sembrerebbe di no per quanto riguarda il primo quesito. Lo studio, anche se compiuto su un numero piuttosto esiguo di persone, ha sollevato degli interrogativi. Uno di questi riguarda l’affidabilità dei test dell’addio nucleico nella rilevazione delle tracce di virus nei soggetti guariti.

Il sito spiega poi in maniera dettagliata che coloro che guariscono dal Covid-19 e dunque negativi a tutti i controlli vengono dimessi dagli ospedali e tornano a fare la loro vita normale. Tuttavia in un momento successivo questi, pur non presentando alcun sintomo, a seguito di un controllo possono risultare positivi ma non contagiare altre persone.

LEGGI ANCHE —> Covid 19, l’86enne guarita: “ho avuto paura di non farcela”

Allo stato attuale nessuno riesce a spiegare una simile circostanza.