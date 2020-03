Covid 19, l’anziana signora di 86 enni, contagiata e guarita dal coronavirus, racconta la sua lotta davanti ai microfoni del programma di Barbara D’Urso, Pomeriggio 5.



Una buona notizia arriva da Pomeriggio 5. Barbara D’Urso, da quando è scoppiata l’emergenza coronavirus in Italia, dedica ogni puntata della sua trasmissione quotidiana al racconto della lotta degli italiani contro il nemico invisibile. Nel corso della puntata trasmessa il 31 marzo, la conduttrice si è collegata la signora Gianna, l’86enne che è riuscita a guarire dal coronavirus.

Barbara D’Urso, nell’aprire il collegamento con la signora Gianna, ha parlato di una bambina di 86 anni a cui ha chiesto di raccontare la sua vittoria contro il coronavirus. Prima di dare la parola a Gianna, la D’Urso ha trasmesso il video che ha fatto il giro del web in cui l’86enne lascia l’ospedale dopo 7 settimane di ricovero, tra i saluti e la gioia del personale sanitario che si è occupato di lei.

“Ciao Gianna, mi mandi un bacio?”, chiede Barbara D’Urso. “86 anni e dopo sette settimane di ricovero ha vinto su quel bastardo del coronavirus”, aggiunge la conduttrice di Pomeriggio 5. Visibilmente commossa, la signora Gianna è riuscita a raccontare con poche parole ciò che ha dovuto affrontare per sconfiggere il coronavirus e poter tornare a casa.

“Ho avuto molta paura di non farcela“, dice la signora Gianna. “E’ stata una roccia, potremmo soprannominarla la nonna d’Italia?“, ha aggiunto il figlio del compagno con lei durante il collegamento con la trasmissione di canale 5. Commossa Barbara D’Urso che si è poi detta felice della sua guarigione.

La guarigione della signora Gianna rappresenta una grande speranza per la lotta contro il coronavirus che, in Italia, continua a provocare molti decessi, ma la curva dei contagi, secondo il bollettino della Protezione Civile, sta cominciando a rallentare. Tuttavia, come ha fatto sapere l’Istituto Superiore della Sanità, nelle prossime settimane, sarà necessario essere ancora più cauti ed osservare tutte le disposizioni per contenere il contagio.