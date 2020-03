Quarantena per Anna Tatangelo con incidente casalingo. La cantante ciociara è incorsa in un brutto inconveniente e ce ne parla su Instagram.

Piccolo incidente domestico per Anna Tatangelo, che sta affrontando questo necessario periodo di quarantena chiusa in casa con la sua famiglia. Come tanti di noi staranno facendo, le settimane di clausura forzata necessaria per arginare la diffusione del Covid-19 in Italia trascorrono al chiuso delle quattro mura. E serve dedicarsi a questa od a quella attività pur di ingannare il tempo. La 33enne cantante originaria di Sora dedica molte delle sue ore quotidiane alla cura del corpo e a della sana attività fisica. Purtroppo, proprio in occasione di qualche esercizio per tenersi in forma, la ciociara è incappata in un infortunio.

LEGGI ANCHE–> Tom Hanks Coronavirus | l’attore e la moglie Rita tornano a casa

Anna Tatangelo incidente, le foto di quanto accaduto

E ce lo mostra attraverso una storia pubblicata sul suo seguitissimo profilo Instagram. Storia della quale abbiamo estrapolato dei frames. “Dopo una settimana con impacchi di ghiaccio mi fa un massaggino la mia sister. guardate quant’è gonfio”, scrive la cantante, riferendosi a sua sorella Silvia. Nulla da dire, più passano gli anni e più il suo fisico diventa perfetto. Ma occhio, l’allenamento compulsivo può causare problemi.

LEGGI ANCHE –> Coronavirus, positivo attore del Trono di Spade

LEGGI ANCHE –> Covid-19, Tom Hanks positivo: parla il figlio, video

Anna, intenta a lavorare alle corde è riuscita ad infiammare i tendi così tanto ed essere costretta a farsi massaggiare dalla sorella. Nel frattempo continua la quarantena anche in casa Tatangelo. La bella cantante sta trascorrendo il periodo forzato di “clausura” a bad