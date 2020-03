Coronavirus, Tom Hanks e la moglie Rita Wilson positivi: la coppia “salvata” dalle misure contenitive australiane. Parla il figlio, video.

Tom Hanks e la moglie Rita Wilson positivi al coronavirus. La coppia lo ha scoperto mentre si trovava in Australia per girare un film. Dopo aver accusato alcuni malesseri simili ad un’influenza, sono stati sottoposti al tampone scoprendo così di essere stati contagiati dal virus.

Coronavirus, Tom Hanks e la moglie Rita Wilson positivi: le parole del figlio

Chet Hanks, il figlio di Tom Hanks e Rita Wilson, attraverso un video su Instagram, rassicura i fans sulle condizioni dei genitori. Il 29enne spiega che sia l’attore che la moglie stanno bene e che, naturalmente, non potranno tornare negli Stati Uniti come tutti i contagiati da coronavirus ma osserveranno la quarantena in Australia.

La produzione del film a cui stava lavorando Tom Hanks, inoltre, ha spiegato di essere in contatto con le autorità sanitarie australiane per verificare se ci siano altri contagi.

Anche la moglie di Tom Hanks, poi, su Instagram, ha pubblicato un video per rassicurare tutti chiedendo ai fans di pregare per loro. La Wilson, esattamente come Ton Hanks, spiega di aver cominciato a sentirsi stanca accusando anche alcuni dolori e avendo una livere febbre.

Di fronte a tali sintomi, come prevede il protocolla sanitario adottato da tantissimi paesi nel mondo, sono stati sottoposti al tampone per verificare se fossero stati o meno contagiati dal coronavirus. La risposta, purtroppo, è stata positiva.

“Bene, che fare ora? I medici hanno protocolli che vanno seguiti. Noi Hanks rimarremo monitorati e isolati il più a lungo possibile, come la sicurezza e la salute pubblica richiedono. La affronteremo un giorno alla volta. Manterremo il mondo aggiornato tramite i social, teneteci nelle vostre preghiere!”, ha detto la moglie di Tom Hanks confermando che insieme al marito resterà in quarantena in Australia.