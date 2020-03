Covid-19, un bambino positivo al coronavirus è morto a New York: i decessi nella città statunitense salgono a 1.300

Il coronavirus continua a diffondersi velocemente negli Stati Uniti: il numero delle persone contagiate continua a salire così come quello dei morti. Stando agli ultimi dati pubblicati dalla John Hopkins University, i casi confermati sono più di 160.000. New York è sicuramente l’epicentro americano del covid-19: in tutto lo stato i casi sono più di 66mila mentre i decessi per coronavirus sono più di 1.300, con il governatore Andrew Cuomo che continua a chiedere aiuti di medici e infermieri di tutto il paese. Gli ospedali sono già in ginocchio e iniziano a scarseggiare i posti per la terapia intensiva e materiale come ventilatori. Per aumentare i posti letto per i malati, è arrivata una nave ospedale della marina nella giornata di ieri con più di 1.000 posti e un laboratorio medico. Nel Central Park, uno dei parchi più famosi al mondo, è stato allestito un ospedale da campo con più di 65 posti per la terapia intensiva per i malati gravi. Dalla “grande mela”, però, arriva una notizia alquanto tragica: un bambino è morto a causa del coronavirus per la prima volta nello stato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Il responsabile della pandemia da covid-19 è l’uomo: spiegato il perché

Covid-19 New York: morto un bambino

New York è l’epicentro americano del coronavirus. Dallo stato del governatore Cuomo continuano ad arrivare notizie orribili. Per la prima volta è morto un bambino nella “grande mela”: le autorità non hanno voluto comunicare l’età del giovane ma hanno riferito che presentava patologie preesistenti. Nello stato di New York si concentrano più del 40% di tutti i decessi in America.

Potrebbe interessarti anche –> L’Oms: “Il covid-19 si trasmette solo tramite goccioline di saliva”

Qualche giorno fa, invece, un bimbo di quasi un anno ha perso la vita a causa del covid-19 nell’Illinois. Questi sono eventi abbastanza rari perché difficilmente il coronavirus è fatale nei bambini piccoli.