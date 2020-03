Meteo Italia, il freddo ha le ore contate. Nei primi giorni di Aprile le temperature saranno ancora piuttosto basse ma questo scenario cambierà presto.

La primavera è iniziata con il passo sbagliato: dal 21 marzo, infatti, le temperature sono scese sotto le medie stagionali e ci sono state diverse perturbazioni su tutta l’Italia. Il mese di marzo si chiuderà con un tempo ancora molto instabile, con rovesci soprattutto al Centro Sud. In questi giorni bisognerà fare molta attenzione alle gelate: le prossime notti al nord e al Centro Sud saranno ancora molto fredde. Questa fase, tuttavia, non durerà molto. Tra pochi giorni, infatti, la primavera inizierà a carburare e il gelo comincerà a diventare soltanto un ricordo.

METEO ITALIA, IL FREDDO LASCIA SPAZIO ALL’ANTICICLONE

Il freddo ha ormai le ore contate. Già da venerdì e nel corso di tutto il prossimo weekend l’alta pressione sarà protagonista: bel tempo su quasi tutto il paese, soprattutto al Centro-Nord con temperature primaverili. La situazione resterà ancora instabile sulle due Isole maggiori e sull’area ionica per qualche giorno a causa della persistenza di qualche nube. Per domenica, invece, il bel tempo si estenderà su l’Italia intera. L’anticiclone potrebbe resistere anche fino alla settimana pasquale, con temperature intorno ai 20 gradi. Dopo la metà del mese, però, il flusso atlantico ritornerà e porterà con sé piogge -e neve sulle cime più alte- abbondanti. Il mese di aprile, statisticamente, è caratterizzato da un clima molto dinamico.

Ultime giornate di freddo intenso, quindi, e poi arriverà il bel tempo con temperature decisamente gradevoli. Anche i modelli matematici confermano il trend previsto per i prossimi giorni. Il generale miglioramento sul fronte meteo ci farà assaporare giornate miti e gradevoli, seppur non si può ancora uscire di casa per ridurre la diffusione del covid-19.