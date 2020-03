Secondo una nuova circolare del Viminale sarà consentita la passeggiata genitore-figlio ma solo in prossimità della propria abitazione.

Il Viminale ha inviato ai prefetti delle varie città italiane una nuova comunicazione per chiarire la situazione sugli spostamenti e i divieti di assembramento messi in atto per combattere l’emergenza sanitaria da Coronavirus. Arriva quindi l’ok per la passeggiata genitore-figlio secondo quanto si legge nella circolare del Ministero dell’ Interno: “È da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, purché in prossimità della propria abitazione”. Non è invece ancora permessa l’attività sportiva e lo jogging.

Roberto Bernabei del Comitato tecnico scientifico (Cts) ha affermato, in conferenza stampa alla Protezione civile, che la nuova circolare del Viminale equivale a “esercitare il diritto al sole e alla primavera”.

LEGGI ANCHE –> Coronavirus, aggiornamento protezione Civile: i numeri dell’epidemia al 31 marzo – DIRETTA