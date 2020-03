Arrivano nuove conferme da uno studio condotto dall’Università di Pisa a proposito delle persone che sono a dieta senza risultati visibili.

Abbiamo più volte sentito frasi del genere: “Sono a dieta senza risultati“, oppure “Mangio poco ma ingrasso”. Nella peggiore delle ipotesi siamo noi stessi a porcele o a farle ai nostri amici o meglio al nostro nutrizionista. A venirci incontro per rispondere alle domande e magari ad aiutarci è un nuovo studio dell’Università di Pisa e del National Institutes of Health statunitense pubblicato sulla rivista scientifica “Diabetes”. I ricercatori toscani hanno spiegato quanto segue: “Al di là di ciò che mangiamo, è infatti il nostro specifico profilo metabolico a decidere il mantenimento del nostro peso corporeo. Detto diversamente, le persone con un metabolismo che tende a bruciare meno grassi sono più a rischio di sovrappeso e obesità visto che con il passare del tempo tendono a ingrassare di più”. Secondo gli studiosi il nostro metabolismo può essere o ‘brucia grassi‘ o ‘brucia carboidrati‘.

I soggetti ‘brucia carboidrati’ fanno la dieta senza risultati

Paolo Piaggi, autore dello studio e bioingegnere dell’ateneo pisano spiega: “Ci sono soggetti più propensi a “bruciare” i grassi e altri più inclini a “bruciare” i carboidrati della propria alimentazione. Come abbiamo scoperto, quest’ultimi, tendono a mettere più peso nel tempo visto che non consumano tutti i grassi che ingeriscono con la dieta, pur seguendo un’alimentazione normocalorica ma li immagazzinano nel corpo come tessuto adiposo, che con il passare del tempo si espande e provoca un aumento di peso corporeo”.

All’interno della clinica del National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases di Phoenix, in Arizona, si è svolta una ricerca che ha coinvolto 79 persone sane di etnie diverse. A ognuna è stata misurata la risposta metabolica rispetto a diverse diete ipercaloriche ricche di carboidrati o di grassi somministrate nell’arco di un giorno.