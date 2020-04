Coronavirus, l’esperto delle pandemie: “In estate la malattia continuerà a circolare”. La bella stagione non aiuterà a sconfiggere il virus

Arriverà la bella stagione e molti sperano in una sconfitta definitiva del virus, ma non è realmente così. Alessandro Vespignani, l’esperto delle pandemie, in un’intervista per il Corriere della Sera, ha spiegato che non è vero che il virus scomparirà in Estate, è soltanto un’illusione. I contagi diminuiranno ma non scompariranno. “C’è un po’ di confusione su questa idea del picco. A volte si pensa che quando si raggiunge e si supera il picco, il peggio sia passato – afferma l’esperto – ma non è così, sei solo a metà strada. Non si possono allentare le misure di contenimento“.

Coronavirus, non bisogna abbassare la guardia

Non bisogna abbassare la guardia, si tornerà alla normalità ma ci vorrà del tempo. Vespignani spiega che per tornare ad una situazione normale bisogna organizzarsi per fare in modo che ci sia sicurezza per evitare il rischio che si riaccendano i focolai. Non è semplice, per l’esperto è importante reagire come sta facendo la Corea: fare i tamponi a tutti fino a che non si trova il vaccino. Intanto i contagi scendono nettamente, ma la strada è ancora lunga. Non bisogna allentare le misure di contenimento, altrimenti tutte le azioni, restrizioni adottate fino ad oggi sarebbero vane.

In Italia il numero dei positivi è arrivato a 110.574, tra questi 80.572 sono i malati, 13.155 i morti e 16.847 i guariti. La stretta è stata prorogata fino al 13 aprile, rimanere a casa significa tutelare noi stessi e gli altri. Solo così possiamo pensare ad un futuro migliore. Andrà tutto bene.