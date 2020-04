Al ritorno a casa dopo 40 giorni in ospedale, una famiglia, residente nella città cinese di Wuhan, ha trovato la propria gatta in compagnia di quattro gattini.

Un’intera famiglia di Wuhan aveva contratto il Covid 19 alla vigilia del Capodanno cinese, che si celebrava il 25 gennaio scorso. Tutti i componenti del nucleo familiare sono stati ricoverati in ospedale per quaranta giorni. A casa hanno lasciato la propria gatta incinta e in procinto di partorire. Il capofamiglia non ha disturbato i vicini affinché accudissero la gatta per paura che potessero contagiarsi ma ha lasciato all’animale domestico due sacchi di cibo, ovviamente, aperti. Quando tutta la famiglia è tornata a casa dopo il lungo periodo in ospedale ha trovato la gatta con quattro gattini. Sono tutti in ottima salute, anche se la mamma ha perso metà del suo peso. Il felino ha mangiato i pesciolini dell’acquario di casa. A tal proposito la moglie dell’uomo ha commentato: “Per fortuna le tartarughe d’acqua, che erano nell’acquario, hanno scampato la sorte dei pesciolini”! I padroni hanno postato il video su un social cinese.

Una contea di Wuhan è stata isolata per aumento dei casi

In una contea non molto lontana da Wuhan, epicentro del contagio da Covid 19, c’è stato un nuovo aumento dei contagi. Si tratta della contea di Jia nell’Henan che confina con l’Hubei. Secondo quanto è stato riferito dalle autorità sanitarie locali ai social media cinesi la zona è stata isolata. Il South China Post ha confermato le misure contro l’ipotesi di una possibile ondata di ritorno del contagio. I residenti di quella zona, circa 600 mila, dovranno munirsi di permessi speciali per uscire di casa e per recarsi al lavoro, indossando mascherine e sottoponendosi a misurazione della temperatura corporea.

Wuhan (Getty Images)

Il video

Dopo mesi di restrizioni per contenere la diffusione del Coronavirus, la Cina aveva riportato un declino nei casi di contagio.