Il virologo Giorgio Palù, professore di neuroscienze a Philadelphia, ha affermato: “I contagi di ritorno diventeranno il vero problema”.

Giorgio Palù è uno degli studiosi italiani più considerati all’estero. È stato richiamato in servizio (era in pensione) da Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, per affidargli gli studi per isolare il virus. “Bisognerà proteggersi – ha dichiarato il virologo – dal contagio di ritorno, che in futuro sarà il vero problema. Dobbiamo mappare in fretta i soggetti asintomatici, sia quelli che sono venuti a contatto con il virus che quelli che non lo sono”.

Palù è stato poi interpellato sulle differenze tra la sanità in Veneto e quella in Lombardia: “Il Veneto ha ancora una cultura e una tradizione della Sanità pubblica, con presidi diffusi sul territorio. La Lombardia ne ha molto meno. In Lombardia hanno ricoverato tutti, esaurendo subito i posti letto, ovvero il 60% dei casi confermati. Da noi i medici hanno fatto filtro: solo il 20%. Tenendo a casa i positivi asintomatici si è evitato l’affollamento degli ospedali e la diffusione del contagio. La scelta della Lombardia di trasferire i malati dall’ospedale di Codogno, primo focolaio dell’epidemia, ad altre strutture della regione, si è rivelata molto infelice perché ha esportato il contagio, senza che venisse monitorato subito il personale medico. Hanno agito sull’onda emotiva mettendo tutti dentro. Invece dovevano tenerne fuori il più possibile”.

Il virologo Palù: “È un’emergenza di sanità pubblica”

“Non tutti hanno capito – ha proseguito Giorgio Palù – che questa non è un’emergenza clinica e di assistenza ai malati ma di sanità pubblica. Un nuovo virus va affrontato prima di tutto con le misure preventive, soprattutto con l’isolamento, bloccando così il contagio.

“In Lombardia – ha concluso il virologo – c’è da molto tempo una sana competizione pubblico-privato. Ricoverando, si è voluto mostrare efficienza in ambito clinico ma così facendo non c’è stato nessun argine al contagio del virus”.