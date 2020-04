L’immunologo Mantovani punta il dito su chi vende per vere cure miracolose: Soluzioni senza evidenze scientifiche tradiscono i malati

In un momento in cui la lotta al Coronavirus assume sempre più importanza. Una pandemia genera dolore e speranze per tutti, a differente misura in base al modo in cui si vive il dramma. Sono molteplici, tuttavia, i casi in cui si annunciano cure anche se non sono rette ancora da certezza scientifica. Ad osservare il fenomeno sulle pagine del Corriere della Sera è l’immunologo Alberto Mantovani che accusa: “Non è responsabile dichiarare di avere la cura in mano dopo aver visto due pazienti stare meglio. Così si nega il diritto alla speranza che si deve garantire in medicina”. I peggiori danneggiati da questo fenomeno sono proprio i malati, l’anello più debole dell’emergenza. Coloro che aspettano per poter continuare a vivere. Nella cura è aggrappata la speranza di chi ha paura di lasciare la vita, gli affetti, tutto, in un letto.

L’esperto punta il dito: pronto il vademecum

Tuttavia, il mondo istituzionale non resta fermo a guardare tutto ciò. E così che la Commissione Salute dell’Accademia Nazionale dei Lincei ha redatto un documento firmato dallo stesso Mantovani, insieme a Maurizio Cecconin e Guido Forni: “Abbiamo pensato che fosse nostra responsabilità sociale comunicare nel modo più corretto possibile su questo argomento. Pur consci dei limiti di questo sforzo abbiamo cercato di produrre un vaccino contro notizie false o imprecise che circolano e di fornire un vademecum“.

Una sorta di guida da seguire necessaria perchè Mantovani denuncia anche editoriali scritti su importanti riviste scientifiche che hanno commesso l’errore grave. L’esperto fa riferimento anche alle fake news che sono da condannare alla stregua delle cure mirabolanti.